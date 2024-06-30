Панда Катюша проявила твердость характера в борьбе с веточкой бамбука Появилось видео, как панда Катюша взбирается по бревнам с веткой бамбука

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала новое видео, на котором маленькая панда Катюша вступила в «борьбу» с веточкой бамбука. В кадр попал момент, как зверек пытается затащить свой «трофей» на бревна, но роняет добычу.

Остановила свой выбор на веточке и забралась с ней наверх, — отметила Акулова.

На видео заметно, что панда, взяв веточку, забирается на бревна. Однако когда зверек уже почти достиг цели, бамбук выпал из лап. Но такая неудача не изменила решимости Катюши, медленно и сосредоточенно она спустилась, подобрала лакомство и снова отправилась покорять вершину из бревен. Во второй раз «поход» удался, и Катюша удовлетворенно устроилась на бревнах, прикрывшись веточкой.

Ранее панда Катюша попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. На видео малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. После неудачных попыток растормошить ее Катюша отправилась по своим делам.

Также Акулова назвала Диндин и Катюшу моделями. Она опубликовала фотографию, на которой мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика.