Панда Катюша проснулась раньше мамы и начала ее будить

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка с самого утра достает маму Диндин. На видео, опубликованном директором столичного учреждения Светланой Акуловой в Telegram-канале, видно, что малышка проснулась раньше мамы и пытается ее разбудить.

На кадрах Катюша уже готова к играм и всячески пытается вовлечь Диндин в свою активность. Однако мама-панда предпочла поваляться подольше и игнорировала малышку, которая буквально перелезла через нее.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании приняли участие более 380 тысяч человек. Среди других вариантов были Маша и более традиционные для этого зверя китайские имена — Цзин Дин, Чжен Чжу, Мо Мо.

2 января в Сети появилось видео водных процедур детеныша панды, родившегося в Московском зоопарке. На кадрах видно, как малютка пытается забраться в ванну и мочит задние лапки.

В конце декабря детеныш панды начал изучать первые игрушки. Зверек понюхал тканевый плетеный предмет и попытался развлечься с ним, однако вскоре переключился на листья бамбука. После этого малышка стала играть с мячиком из каната.