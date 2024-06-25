Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой Диндин совершила утреннюю прогулку по уличному вольеру, кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На них видно, как зверек уверенно передвигается по многочисленным лазилкам под восторженные возгласы детей.
Сегодня Катюша решила прогуляться на свежем воздухе. Побежала вслед за мамой, — написала Акулова.
Ранее Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. Акулова опубликовала кадры милой «атаки» медвежонка. На них видно, как малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой.
Подписчики заметили, что малышка любит дразнить маму, и назвали ее «Катюшей-приставушей». Другие удивились, как быстро растет бамбуковый медвежонок, и в шутку добавили, что скоро Катюша и Диндин будут в одной весовой категории.
До этого Катюша решила устроить отдых на своем «троне» в вольере, но быстро утомилась. На опубликованных кадрах панда сначала увлеченно играла с резиновым кольцом, а потом, устав от развлечений, стала медленно засыпать.