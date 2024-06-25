Панда Катюша прогулялась по лазилкам в уличном вольере и попала на видео Директор Московского зоопарка Акулова опубликовала кадры с прогулки панды Катюши

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой Диндин совершила утреннюю прогулку по уличному вольеру, кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На них видно, как зверек уверенно передвигается по многочисленным лазилкам под восторженные возгласы детей.

Сегодня Катюша решила прогуляться на свежем воздухе. Побежала вслед за мамой, — написала Акулова.

Ранее Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. Акулова опубликовала кадры милой «атаки» медвежонка. На них видно, как малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой.

Подписчики заметили, что малышка любит дразнить маму, и назвали ее «Катюшей-приставушей». Другие удивились, как быстро растет бамбуковый медвежонок, и в шутку добавили, что скоро Катюша и Диндин будут в одной весовой категории.

До этого Катюша решила устроить отдых на своем «троне» в вольере, но быстро утомилась. На опубликованных кадрах панда сначала увлеченно играла с резиновым кольцом, а потом, устав от развлечений, стала медленно засыпать.