Панда Катюша получила подарки от киперов и попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Киперы Московского зоопарка подарили панде Катюше веточки бамбука и игрушку, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Она опубликовала двухминутный ролик, на котором видно, как малышка сидит на бревнах, пока сотрудники зоосада доставляют ей презенты. Сначала животное решило поиграть и покусать новый предмет, а веточки оставило на потом.

Иногда Катюшу балуют киперы. Угощения и игрушки с доставкой, — подписала видео Акулова.

Ранее в пресс-службе учреждения рассказали, что Катюша и ее мама Диндин спасаются от аномальной жары с помощью полезных лакомств в виде замороженных фруктов и овощей. Также в каждом вольере есть бассейн с водой комнатной температуры, где животные могут освежиться.

Представители учреждения подчеркнули, что в период аномальной жары для животных создаются максимально комфортные условия, чтобы уберечь их от перегрева. По их словам, большие панды выходят на улицу только рано утром или поздно вечером.

До этого Акулова опубликовала видео, как панда Катюша отведала завтрак в виде сочной веточки бамбука. На кадрах ролика видно, как маленькая медведица неторопливо поедает лакомство, расположившись на бревнах в вольере.