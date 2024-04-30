Панда Катюша отказалась покидать «отчий дом» и выходить в уличный вольер

Фото: АГН «Москва»

Панда Катюша из Московского зоопарка отказалась покидать неэкспозиционный вольер, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. Она отметила, что это помещение стало для пандочки «отчим домом» — в случае чего она сразу же бежит именно туда.

Видимо неэкспозиционный вольер у нее отчий дом, в случае чего надо бежать туда… Все проверила. Успокоилась, пошла снова по внутреннему вольеру лазить, — рассказала Акулова.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк обустроил и открыл уличный вольер для Катюши и ее мамы Диндин. Малышка проспала выход, а ее родительница от прогулки не отказалась. Она прошлась по новым владениям и попала на видео.

Ранее директор зоопарка показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам Акуловой, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Она объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.