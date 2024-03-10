Панда Катюша и ее уставшая мама в большом вольере попали на видео Глава Московского зоопарка опубликовала новое видео с пандой Катюшей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Маленькая панда Катюша осваивается в большом вольере, пока спит ее мама Диндин, такими кадрами поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она отметила, что в воскресенье очереди в павильон уже нет. На кадрах видно, как малышка-панда изучает обстановку вольера, не отходя далеко от спящей большой панды.

Ребёнок утром примерно часик был активен после уборки, и сейчас тихонько просыпается, — написала Акулова.

7 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что малышка-панда впервые вышла в большой вольер. Некоторое время после рождения детеныш находился с мамой в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.

Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер. С 8 марта Катюшу может увидеть любой посетитель столичного зоопарка в павильоне «Фауна Китая».

Мэр уточнил, что вольер полностью безопасен для маленькой панды. Он оборудован всеми необходимыми конструкциями для развития и отдыха Катюши. Кроме того, там находится небольшой бассейн для развлечений.