Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка