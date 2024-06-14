Панда Катюша 13 июня: кадры жизнерадостного зверька

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша в вольере Московского зоопарка

Любимица москвичей панда Катюша провела очередной увлекательный день, который запечатлел фотограф NEWS.ru. Зверек играл в вольере, лазал по территории и затем отдыхал.

С утра 13 июня панда Катюша играла с мамой Диндин, а днем решила растянуться на бревнах и устроить концерт. Сначала Катюша сидела в фонтане и плескалась в воде. Шалости медвежонка прервала появившаяся на горизонте мама Диндин.

После этого семья перебралась на бревенчатый настил. Катюша сразу же начала баловаться с мамой, кусала ее за щеки и уши. Диндин пыталась уклониться от нападения дочери, но той не понравилась такая игра. Катюша убежала от мамы по деревянному помосту на верх любимой лежанки.

Больше фото Катюши — в галерее NEWS.ru.

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