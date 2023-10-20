Москвичка обвинила пакистанского дипломата в присвоении ее мебели Москвичка обвинила пакистанского дипломата в присвоении арендованной мебели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы обвинила сотрудника посольства Пакистана в России в том, что он не возвращает арендованную у нее мебель, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечает канал, женщина в октябре прошлого года заключила договор с дипломатическим представительством. В этом году документ продлевать не стали, но и мебель, которую брали для съемной квартиры дипломата, возвращать отказались.

По данным канала, предметы интерьера у 52-летней москвички арендовал министр по торговым вопросам посольства Пакистана Мухаммад Шаукат Хайят. Отмечается, что он отказался объяснять, почему не возвращает чужое. Женщина обратилась в полицию.

Ранее житель Сочи избил возлюбленную во время ссоры при осмотре квартиры, которую они хотели арендовать для совместного проживания. Женщину госпитализировали. Врачи оказали ей медицинскую помощь, на следующий день она самовольно покинула больницу. Мужчину задержали и составили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

До этого коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов рассказал NEWS.ru, что покупка квартиры на вторичном рынке в России окупится сдачей в аренду в среднем за 14 лет. При этом приобретение жилья в новостройке окупится только за 19 лет. Попов пояснил, что дело в сильной разнице цен на квартиры.