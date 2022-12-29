Падение сосульки на генерала МЧС может вылиться в два уголовных дела

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После падения сосульки на генерала МЧС Анатолий Елизаров в Москве может быть возбуждено два уголовных дела, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Предварительно, дела могут завести по статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

Падение сосульки на генерала МЧС может вылиться в два уголовных дела. Правоохранители уже начали проверку, — сообщил источник телеканала.

Пострадавшим в результате падения ледяной глыбы на западе Москвы на улице Инициативной оказался директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Отмечается, что сотрудник ведомства находился после инцидента в тяжелом состоянии. Когда 50-летний мужчина проходил мимо здания, где находится магазин «Дикси», на него рухнул огромный ледяной нарост.

Генерал-лейтенанта госпитализировали, сейчас за ним присматривают врачи. Прокуратура проводит проверку и разыскивает ответственных за некачественную уборку крыши от наледи.