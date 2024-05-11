Падение девочки в шахту закончилось трагедией В Москве девочка-подросток умерла после падения в шахту строящегося здания

Фото: t.me/moscowproc*

Девочка-подросток 2009 года рождения упала в шахту строящегося здания на улице Давыдковской на западе Москвы, куда она проникла вместе с подругами, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

По предварительной информации, несколько несовершеннолетних проникли на строительный объект на ул. Давыдковская. В результате несовершеннолетняя девочка 2009 г. р. упала в шахту и от полученных травм скончалась, — заявили в ведомстве.

На месте трагедии работают правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролируются московской прокуратурой.

Ранее СМИ сообщали о гибели девочки в Канавинском районе Нижнего Новгорода после падения с девятиэтажного дома. Предполагается, что она находилась на крыше здания на улице Сергея Есенина. Экстренные службы вызвали прохожие, обнаружившие тело ребенка под окнами.

До этого пресс-служба прокуратуры Тверской области сообщила о падении трехлетней девочки в емкость для сточных вод. Ребенок остался без присмотра, когда находился в гостях у родственников вместе с матерью. Пострадавшую доставили в больницу.