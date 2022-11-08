Пациент умер после операции в частной клинике Молодой москвич умер во время пластической операции в частной клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент московской частной клиники скончался после пластической операции, сообщает Telegram-канал «112». 22-летнему Никите Захарычеву проводили операцию по исправлению носовой перегородки.

Операция длилась 1 час 10 минут. Как только хирург вышел из операционной, у Никиты произошла остановка сердца. Предварительная причина — тромбоэмболия легочной артерии. Реанимационные мероприятия продолжались 40 минут, после приехала реанимационная бригада скорой помощи.

Как сообщил канал, вес пациента составлял 150 килограммов. Несмотря на это, во время обследования риск тромбоэмболии был оценен как низкий.

Пластический хирург Виктория Блинова ранее заявила, что 20% ее клиентов — мужчины. В основном пациенты решаются на операцию после 35 лет. Среди самых популярных процедур врач назвала ринопластику и липолифтинг. Она подчеркнула, что высокие стандарты заставляют мужчин соответствовать общественным ожиданиям.