Отсидевший год ученый получил извинения за незаконные обвинения Прокуратура Москвы извинилась перед обвиненным в убийствах ученым Цветковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову, который почти год провел в СИЗО по незаконным обвинениям в убийствах, сообщила в Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Она поблагодарила прокуратуру и отметила, что это замечательные новости.

Замечательные новости! Спасибо прокуратуре! <...> Ученый-гидролог Александр Цветков получил официальные извинения от прокуратуры Москвы в связи с незаконным обвинением в серии убийств. Извинения за моральный вред принесены «от имени государства», — написала Меркачева.

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест Цветкова 11 декабря 2023 года. Он успел пробыть в СИЗО почти год. Ученый-гидролог обвинялся в серии расправ 20-летней давности. Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции в феврале прошлого года.

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