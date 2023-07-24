Отряд спасателей вновь выехал в ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели вновь выехали в торговый центр «Времена года», где ранее произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственные источники. Инцидент привел к гибели четырех человек.

Причины вызова сотрудников экстренных служб не уточняются. Сейчас на месте работают не только спасатели, но и специалисты неназванной лаборатории.

Происшествие в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте российской столицы, произошел в минувшую субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы четыре человека скончались. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

Представители московского управления Следственного комитета отметили, что задержан главный инженер центра. Он проходит по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Руководство торгового центра также допрашивается.