Отморозившего пасынку пальцы москвича приговорили к 9 годам колонии В Москве осудили мужчину, из-за которого малолетний пасынок лишился пальцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зюзинский райсуд Москвы признал Фиделя Эргашева виновным в истязании пасынка, после которого ребенок лишился нескольких пальцев, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Мужчина приговорен к девяти годам колонии общего режима.

По совокупности преступлений Эргашеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Эргашева признали виновным в умышленном причинении здоровью ребенка тяжкого вреда, вреда средней тяжести, а также в истязании несовершеннолетнего. Следствие установило, что мужчина избивал своего пасынка. Кроме того, он при холодной температуре засунул руки мальчика в снег и удерживал, пока не наступило обморожение. В итоге у ребенка начал развиваться некроз, и на обеих руках ему ампутировали четыре пальца.

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