«Отметился и ушел»: в военкомате объяснили, что будет с уклонистами В военкомате Бутырского района предположили, что уклонистам от мобилизации все равно нужно будет отметиться

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

После завершения в Москве частичной мобилизации гражданам, ранее расписавшимся в повестке, но не пришедшим в военкомат, все равно нужно будет посетить учреждение и отметиться, предположили в беседе с NEWS.ru представители военкомата Бутырского района. Тем не менее они уточнили, что указов сверху им еще не поступало, поэтому процедура может измениться.

Разъяснений по этому поводу еще не приходило. Но, скорее всего, процедура будет следующая: пришел, отметился и ушел, — заявили в комиссариате.

Ранее в военкомате Замоскворецкого района отметили, что завершение мобилизации не означает освобождение от ответственности лиц, уклонившихся от нее. При этом подчеркивается, что с каждым конкретным случаем нужно будет разбираться отдельно.

Мэр Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара Москвы, сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме. По его словам, с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество мобилизованных москвичей градоначальник не назвал. При этом он выразил надежду на то, что все они вернутся домой живыми и здоровыми.