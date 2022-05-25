Открылся прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково»

Фото Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Московский инновационный кластер при участии правительства Москвы и фонда «Сколково» открыл прием заявок на участие в тестировании беспилотных авиационных систем (БАС) на специальной площадке. Московские разработчики смогут опробовать свою технику и масштабировать бизнес в приоритетной для столицы сфере авиатехнологий, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

У Москвы есть потенциал занять ведущие позиции международного центра разработки и применения технологий в области беспилотных авиасистем. Проект поможет предпринимателям апробировать свои разработки в сфере городской аэромобильности и масштабировать свой бизнес, — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, около 85% объема рынка беспилотных систем приходится именно на столицу, так как в Москве располагается более 50 компаний, которые производят и эксплуатируют подобные технологии. Например, беспилотники применяются в аэрофотосъемке, картографии, контроле строительства, мониторинге объектов промышленности и энергетики, а также во многих других сферах.

Беспилотная авиационная зона будет развернута на территории инновационного центра на площади 400 га. Тестироваться будут как легкие дроны, взлетной массой до нескольких килограммов, так и более тяжелые — в том числе массой свыше 30 кг. Подать заявку на участие можно на цифровой платформе проекта.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вакцина от коронавируса, которую разработал фонд «Сколково», проходит сейчас клинические испытания. По его словам, фонд оказал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сфере медицины, фармацевтики, образования и транспорта.