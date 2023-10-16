Отказавшаяся от еды девочка похудела на 15 килограммов и угодила в больницу В Москве отказавшаяся от еды девочка похудела на 15 кг и попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве девятиклассница попала в больницу с сильными спазмами в животе, сообщает Telegram-канал SHOT. 15-летняя школьница намеренно резко похудела летом, и у нее начались проблемы со здоровьем.

Как рассказала мать девочки, в прошлом учебном году та весила более 70 килограммов и очень стеснялась этого. Чтобы похудеть, школьница полностью отказалась от приема пищи и в результате потеряла 15 килограммов. Мать насильно заставляла дочь есть.

Врачи оказали школьнице помощь и назначили курс терапии. С ней также начали работать психологи.

Ранее из-за недостаточного питания в Красноярске скончалась двухлетняя девочка. Родители посадили дочь на диету, исключив из ее питания мясо, рыбу, яйца и молоко, а затем пытались вылечить ее при помощи нетрадиционной медицины. У ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Девочка простудилась, а взрослые пытались вылечить ее своими силами. Спустя двое суток их дочь скончалась.

Диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич дала советы родителям, чем кормить детей, а что важно исключить из рациона. Например, стоит забыть про пакетированные соки, газировку, а также мюсли, хлопья, питательные батончики, поскольку от них больше вреда, чем пользы.