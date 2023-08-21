Отец уколовшейся в каршеринге девочки показал кадры из автомобиля

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Отец 10-летней девочки, уколовшейся шприцем с неизвестной жидкостью в каршеринговом автомобиле, снял первые минуты после инцидента на видео, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина утверждает, что он не смог заметить иглу на сиденье. В настоящее время родители водят дочь по больницам, чтобы сдать анализы на различные инфекции.

Осматривая машину не смог заметить в промежутке шприц. Ребенок укололся до крови, я не заметил. Просто торчала иголка. <...> Сейчас едем разбираться, — рассказал мужчина.

Отмечается, что жители Москвы арендовали автомобиль через сервис каршеринговый сервис, чтобы доехать до торгового центра. Они намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь компанию к ответственности.

Как сообщалось ранее, шприц с жидкостью светло-бежевого цвета уже отправили на экспертизу. В настоящее время сотрудники каршерингового сервиса выясняют, как он мог оказаться на заднем сиденье автомобиля.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее призвал усилить государственный контроль за утилизацией медицинских отходов, в том числе использованных шприцев. По его словам, данные о сборе и перемещении таких отходов могут занести в специальную информационную систему.