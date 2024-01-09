Отец с сыном увлеклись дракой и выпали с балкона в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец с сыном выпали с балкона прямо во время драки в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, конфликт мужчин из квартиры перетек на балкон, после чего они сорвались со второго этажа.

Инцидент произошел на бульваре Генерала Карбышева. В результате падения 57-летний отец погиб, а 32-летнего сына госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника, ушибами локтей.

Как выяснил канал, в феврале прошлого года между мужчинами также произошла крупная ссора, в отношении сына за избиение отца возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ранее сын был многократно судим. В частности, за причинение легкого вреда здоровью, кражу, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее россиянин погиб в Таиланде, он упал с высоты в курортном городе Паттайя. Отмечается, что инцидент произошел 6 января в кондоминиуме Laguna Beach, где проживал погибший. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели российского гражданина.

В конце декабря в Самаре мужчина убил в подъезде дома свою будущую тещу, а после вместе с девушкой выпал из окна квартиры. И он, и его спутница погибли на месте. В следственном управлении СКР отметили, что сотрудники ведомства уже выясняют все обстоятельства произошедшего. Погибшим при падении из окна было примерно 30–35 лет. По другой версии СМИ — в доме был найден труп не матери девушки, а ее сестры.