Отец-наркоман получил 9,5 лет тюрьмы за угрозу сбросить дочь с балкона Суд приговорил к лишению свободы угрожавшего сбросить дочь с 13 этажа москвича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвич, который в наркотическом опьянении угрожал сбросить годовалую дочь с 13 этажа, приговорен к тюремному заключению сроком на девять лет и шесть месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram. Сам осужденный вину признавать отказался.

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя столицы Павла Котилевского. Он осужден по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел осенью 2022 года, когда мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Оперативно подоспевшие полицейские перелезли через соседний балкон и спасли девочку, пока спасатели вскрывали дверь в квартиру. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ребенок выжил. По версии следствия, мать наняла для своей дочери няню, которая отправилась в гости к соседу, проживавшему на другом этаже дома. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.