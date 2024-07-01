Отдыхающий в бассейне муравьед из Московского зоопарка попал на видео Московский зоопарк показал отдыхающего в бассейне муравьеда

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Муравьед Диего

Водную прогулку муравьеда Диего из Московского зоопарка показала в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. На опубликованных кадрах малыш неспешно охлаждается в бассейне на зависть посетителям.

Диего решил охладиться, — коротко подписала Акулова 13-секундное видео.

Под постом оставили почти 100 комментариев. Подписчики радуются, что Диего умеет так хорошо отдыхать, и даже немного завидуют, что в жаркую погоду он может охладиться.

Ранее зоопарк показал трех голубых барашков, которые появились на свет с разницей в неделю. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Живут они на Турьей горке, на Новой территории, где находится искусственная скала, которая имитирует естественную среду обитания животных высокогорья.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. Малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. Однако попытки были неудачные, и Катюша пошла по своим делам.