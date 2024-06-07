«Отдавал последнее нуждающимся»: глава «Зова народа» о гибели Еговцева Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцев отдавал последние деньги нуждающимся

Фото: Социальные сети

Антон Еговцев

Убитый заместитель председателя общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев мог отдать последние деньги нуждающемуся, несмотря на личные материальные проблемы, признался NEWS.ru глава организации Сергей Зайцев. По его словам, тот был открытым, идейным человеком, который всегда ставил интересы движения выше своих, что говорит о многом.

Знакомы с ним с 2017 года. Он — один из столпов движения, участвовал в создании, формировании, курировал работу со СМИ, работал с регионами. Можно отметить его работу с сербами, когда гражданство не давали в одном случае, помогал им с зарплатами, беседовал с депутатами, с руководством ДНР, — вспоминает собеседник.

Зайцев считает убийство Еговцева подлым и зверским. Он также винит в халатности полицейских, которым мужчина звонил и просил о помощи за два часа до трагедии. По словам Зайцева, во избежание подобных происшествий требуется доработка законодательства.

Правоохранительные органы неоднократно уведомлялись, вчера с 21:00 были звонки, но в течение двух часов они не могли приехать. Я считаю это халатность. Ответственные должны понести наказание. А преступника нужно наказать по всей строгости закона, — считает Зайцев.

Зайцев также отметил, что на заявления зампреда общественного движения не реагировали и раньше. По его словам, общественники, которые защищают интересы России, должны быть под присмотром правоохранительных органов.

А тут за ним даже в течение двух часов не приехали, когда человека убивали, а в течение полугода все заявления тоже уходили куда-то, — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что сталкер Дмитрий Матвеев, который преследовал семью Антона Еговцева, выслеживал супругу общественника, в которую был влюблен последние два месяца, на своем автомобиле. Сам он жил с пожилой матерью в деревянном бараке недалеко от квартиры жертвы в подмосковной Лобне.