Отца страдающего СМА ребенка задержали во время пикета на Красной площади В Москве во время пикета задержали отца страдающего СМА ребенка

На Красной площади в Москве задержали отца трехлетнего ребенка, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), сообщает портал Е1.ru. Как отмечается, Дмитрий Бахтин привез сына в столицу на плановое обследование, а затем устроил пикет. Его доставили в УВД Москвы.

Нас с Мишей отпустили быстро, потому что находиться там с ребенком долго было уже невозможно. Дима, муж, до сих пор в отделении, — рассказала Яна Бахтина.

По словам матери ребенка, они хотели достучаться со своей проблемой до верхов. Отмечается, что трехлетнему ребенку до сих пор не выдают препарат, который мог бы дать ему шанс на нормальную жизнь.