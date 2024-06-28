От бойца СВО и многодетного отца потребовали двойной депозит в караоке-баре Член СПЧ Ахмедова: от бойца СВО в Москве потребовали двойной депозит в баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в Telegram-канале сообщила, что в одном из московских караоке-баров от бойца СВО и отца пятерых детей потребовали двойной депозит. Руководство учреждение объяснило это наличием дресс-кода. Как уточнила Ахмедова, мужчина был в военной форме, потому что гордится ей, а его одеяние приравняли к спортивному костюму.

Вчера вечером Наталья со своим мужем гуляли по Москве. Муж — боец СВО, награжден тремя медалями. Прошлой осенью в Новомихайловке он выводил своих из-под огня, а потом вернулся вытаскивать раненых. Он сам был ранен — два раза, но возвращался на фронт. У Александра пятеро детей. Он ходит по городу в военной форме потому, что гордится ею. А так и должно быть — военные должны ходить в форме, а мы должны гордиться нашими защитниками, — написала Ахмедова.

Администратор бара сообщила общественникам, что боец разговаривал с ней агрессивно, однако записи с камер предоставлены не были, добавил член СПЧ. По ее словам, в связи с произошедшим каждый житель страны должен приложить усилия к тому, что военная форма считалась почетной.

Ранее издание V1.ru сообщило, что получивший ранение в зоне СВО мобилизованный житель Якутии Максим М. заявил об угрозах со стороны командования и требованиях вернуться в Луганск. Как пишут авторы издания, военнослужащему угрожают возбуждением уголовного дела. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.