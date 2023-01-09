«Осторожно, новости»: военный из Луганска умер в казармах в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что военный из Луганской Народной Республики был найден мертвым в Александровских казармах у Подольского шоссе. По информации канала, 33-летнего мужчину госпитализировали вечером 3 января с удушением и отеком мозга, 7 января военный скончался. Минобороны России информацию не прокомментировало.

«Осторожно, новости» сообщает, что столичная полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке ДНР. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Погибли 63 военнослужащих. Конашенков заверил, что родственникам и близким жертв будет оказана необходимая помощь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших в Макеевке числятся жители Самарской области.