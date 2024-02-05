«Осторожно, новости»: в Москве задержан адвокат Алексей Федяров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает о задержании в Москве адвоката Алексея Федярова. По данным канала, ему вменяют в вину посредничество при даче взятки. Канал уточняет, что следователи запросили для подозреваемого домашний арест.

Задержание юриста подтверждает и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, ходатайство следствия рассматривает Замоскворецкий суд. Канал уточняет, что одновременно с этим в тот же суд поступило и ходатайство об аресте заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Моспрокуратуры Алексея Куликова. Канал отмечает, что полицейский подозревается в получении взятки.

Ранее в Москве вынесли приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о коррупции. Суд приговорил их к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно и штрафу в размере 450 млн рублей каждому.

До этого Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца заместителя начальника полиции ОМВД России по столичному району Зюзино. Полицейский обвиняется по нескольким уголовным статьям, включая получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве.