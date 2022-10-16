«Осторожно, новости»: в Москве сотрудники военкоматов обходят гостиницы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в московских гостиницах проходят рейды по поиску мобилизуемых граждан. Так, в мини-отелях «Золотой колос» и «Оксана» на севере столицы полицейские в сопровождении сотрудников военкоматов забирали людей и увозили в неизвестном направлении. Официальные органы эту информацию не подтверждали.

На кадрах с мест событий, опубликованных порталом, видно, как сотрудники силовых структур заводят граждан по одному в «Газель».

Ранее Sota писала, что сотрудники петербургского военкомата разослали 15 повесток жителям одного подъезда. Издание также опубликовало фото самих повесток. Как утверждают авторы портала, в других подъездах этого дома наблюдалась такая же ситуация. Официальные органы никак не комментировали данное сообщение.

До этого в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с людьми в гражданской одежде с раннего утра заблокировали выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, это происходило в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».