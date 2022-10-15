«Осторожно, новости»: в Москве останавливают авто для уточнения данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что полицейские останавливают автомобили на Волгоградском проспекте в Москве для уточнения персональных данных водителей. Канал, ссылаясь на очевидцев, уточняет, что сотрудники ГИБДД якобы сверяют документы в связи с частичной мобилизацией.

В сторону области перед развилкой МКАД останавливают выборочно. Люди в гражданском со стопкой бумаг подходят к остановленным, — рассказал один из очевидцев.

Правозащитники и случайные очевидцы 14 октября стали свидетелями того, как москвичам вручают повестки в военкоматы в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестки. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация, в частности, возмутила главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Он назвал происходящее явным нарушением законодательства.

14 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель. Глава государства сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.