Представившийся сбежавшим срочником мужчина оказался телефонным террористом «Осторожно, новости»: представившийся вооруженным дезертиром мужчина оказался телефонным террористом

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Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что человек, представившийся сбежавшим вооруженным срочником Дмитрием Афониным, оказался телефонным террористом, он звонил в отделения полиции Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы. По данным канала, в телефонном разговоре мужчина угрожал устроить взрывы. В пресс-службе МВД РФ NEWS.ru также не подтвердили информацию о сбежавшем вооруженном дезертире.

«Осторожно, новости» передает, что злоумышленник в каждом телефонном разговоре менял показания, он представлялся срочником, бойцом ЧВК «Вагнер», а также уроженцем Украины. Как пишет канал, номер, с которого был совершен звонок, зарегистрирован в Тульской области и использовался разными людьми, включая трудовых мигрантов.

В результате многочисленных звонков в отделениях полиции начались проверки, стали проверять информацию о дезертирах, однако положительного ответа получено не было.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил, что из части, находящейся в Астраханской области, самовольно ушли трое военнослужащих. По информации канала, дезертирами считают мужчин с именами Артур, Семен и Степан, их возраст — 31 год, 34 года и 40 лет. В Минобороны России информацию не прокомментировали.