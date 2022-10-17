«Осторожно, Москва»: ядерщику вручили повестку на выходе из МЦК

Фото: Илья Кошелев/NEWS.RU

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что 24-летнему специалисту ядерного оружейного комплекса вручили повестку на выходе со станции МЦК «Ростокино». По данным канала, молодой человек никогда не служил в армии и имеет военную специальность «офицер-переводчик китайского языка».

Как пишет Telegram-канал, мужчина возвращался домой, когда на выходе из метро заметил полицейского и семь человек в гражданском: полицейский попросил документы, поинтересовавшись, почему он до сих пор не получил повестку.

Между мной и полицейским проезжала каршеринговая машина, мне прошлось ее обходить, чтобы пройти, в этот момент прямо из-за нее выбежал полицейский, остановил меня, представился и попросил документы, спросил, почему до сих пор не получил повестку. Я ответил, что работаю в ОПК и ни от кого не бегаю, — рассказал ядерщик.

«Осторожно, Москва» пишет, что по врученной повестке мужчина обязан явиться в мобилизационный пункт на ВДНХ в течение 12 часов для отправки на СВО.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все мобилизационные мероприятия в Москве завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество московских призывников в рамках мобилизации Собянин не называет.

В военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО города Москвы в разговоре с NEWS.ru заявили, что после окончания частичной мобилизации в Москве продолжат призывать офицеров, медиков и редких специалистов. Другие граждане в обязательном порядке призываться не будут.