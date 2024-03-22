«Осторожно, Москва»: в «Крокус Сити Холле» начался пожар

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в «Крокус Сити Холле» после стрельбы начался пожар. На фотографиях и видеокадрах виден дым. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на посетительницу в концертном зале, загорелся ряд кресел.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Идет эвакуация людей.

Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». Продолжается эвакуация людей из здания.

Telegram-каналы опубликовали видео с места стрельбы. На кадрах слышны автоматные очереди. Также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. На место следуют оперативные службы. Известно, что над торговым центром поднимаются клубы дыма.

Согласно данным СМИ, в результате стрельбы минимум 12 человек погибли, еще десятки пострадали. Очевидица рассказала, что стрельба началась в нескольких разных местах. Другие свидетели утверждают, что один из нападавших стрелял и бросал на пол петарды.

На место следуют оперативные службы. Известно, что над торговым центром поднимаются клубы дыма. По данным РИА Новости, минимум три человека открыли огонь. Отмечается, что они были в камуфляже.