«Осторожно, Москва»: столичных школьников начали водить в бункер Сталина

Фото: vk.com/bunker42com

Бункер Иосифа Сталина на Таганке

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что столичные школы организовали открытые уроки по основам безопасности при возникновении ЧС. Также журналисты утверждают, что детей начали водить в бункер Иосифа Сталина на Таганке. В публикации говорится, что все мероприятия приурочены к «месячнику безопасности».

Этот объект (бункер Сталина. — NEWS.ru) наглядно демонстрирует, насколько эффективно функционировала система ГО [гражданской обороны] даже в самом начале своего пути, — сообщает экскурсовод школьникам.

Ранее в Telegram-канале Вaza появилось сообщение о том, что таблички с надписью «Укрытие» появились в детской городской поликлинике № 110 города Москвы. В сообщении отмечается, что укрытия также готовят в больнице имени Юдина, ГКБ № 31.

Telegram-канал Sota сообщил, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых», сославшись на решение, якобы принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова. По информации Sota, столичные власти попросили освободить помещения бомбоубежища от автомобилей и личных вещей, так как они «будут приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».