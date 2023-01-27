Пранкеры придумали новый фейк о вагнеровцах Пранкеры пугают москвичей сообщениями о готовящихся вагнеровцами ограблениях квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры пугают жителей столицы сообщениями о якобы готовящихся ограблениях квартир, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам неизвестных, налеты на жилье москвичей будут совершены бойцами ЧВК «Вагнер», вернувшимися из зоны спецоперации.

Один из жителей столицы рассказал Telegram-каналу, что ему поступил звонок в Viber. Звонивший назвался майором полиции и сообщил о якобы готовящихся преступлениях. При этом он заявил, что распознать причастность бойцов ЧВК к ограблениям можно будет по метке в виде буквы «W». После звонка собеседник канала сразу же сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Ранее сообщалось, что украинские пранкеры запугивают россиян вагнеровцами, ворующими детей. Кроме того, они звонят в отделы полиции с сообщениями о готовящихся терактах на Красной площади и возможных нападениях на российских силовиков.

На прошлой неделе Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве трое мужчин, представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер», пытались выбить долг в размере 6 млн рублей у местного гипнолога. До этого он отсудил 500 тысяч рублей у своей приятельницы, которые были выделены на съемку не состоявшегося в итоге шоу. Женщина свою причастность к инциденту отвергла.