«Осторожно, Москва»: пожар вспыхнул на территории завода ОКБ «Сухой»

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Задымление произошло в одном из ангаров в субботу, 24 февраля, на территории завода ОКБ «Сухой» на севере Москвы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам местных жителей, сейчас сотрудники МЧС пытаются подъехать к месту пожара.

Информация о площади возгорания уточняется. О пострадавших данных не поступало.

В этот же день две женщины погибли при пожаре на севере Москвы. По факту произошедшего начата доследственная проверка, на месте происшествия работают правоохранители, которые установят детали и обстоятельства произошедшего.

По данным следователей, ЧП произошло утром в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

Ранее на четвертом этаже пятиэтажного дома в Новосибирске начался пожар. Спасатели за 50 минут ликвидировали открытое горение на 40 квадратных метрах. Квартира горела по всей площади, сообщила пресс-служба ведомства. Погибли два человека, еще пятеро пострадали, пожарные спасли девять человек.