Человек упал на пути на станции московского метро «Спартак»

Фото: АГН «Москва»

Станция «Спартак»

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро на пути упал человек, остановлено движение поездов от станции метро «Октябрьское поле» до станции «Спартак», сообщается в Telegram-канале московского метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Октябрьского поля» до «Спартака» из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

По данным «Интерфакса», пассажир упал на рельсы станции «Спартак». О причинах падения и его состоянии не сообщается.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии произошел технический сбой. В ведомстве отметили, что интервалы движения поездов были увеличены в связи с проверкой одного из составов. Позднее ведомство добавило, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и осуществляется по обычному графику. Сбой продлился около 15 минут, других подробностей не сообщалось.

До этого Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что на станции «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной. Позднее пассажира арестовали на семь суток за несоблюдение правил транспортной безопасности.