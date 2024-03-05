Остановка спасла жителей Химок от лавины снега Снег с крыши дома в Химках упал на остановку транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Огромная лавина снега сошла с крыши дома на улице Московской в Химках, сообщает Telegram-канал Baza. Под завалами могли оказаться несколько человек, которых спасло то, что снег упал на крышу местной остановки общественного транспорта.

Как сообщается, снег упал в тот момент, когда под окнами дома никого не было. Находившиеся на остановке также отделались испугом, серьезно никто не пострадал. Между тем местные жители сообщили, что снег так и лежит на тротуаре и никто не спешит его убирать.

Ранее снег с крыши упал на голову 39-летней женщине в Отрадном проезде, по данным канала РЕН ТВ, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Калужской области упавший с крыши частного дома снег придавил семилетнего ребенка. Мальчик гулял во дворе в темное время суток, когда на него упала снежная глыба. Родители не сразу обнаружили сына. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что бригада скорой помощи прибыла на место трагедии спустя 14 минут, однако врачам не удалось спасти жизнь мальчика.