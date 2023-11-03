Остановка состава у Марьиной Рощи привела к сбою на МЦД-4

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение на МЦД-4 было затруднено из-за остановки состава по техническим причинам, заявили представители пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале дептранса, состав остановился в районе станции Марьина Роща, к нему уже прибыл вспомогательный локомотив. В скором времени специалисты снимут аварийный состав с путей.

На D4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам. <...> Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения, — говорится в сообщении.

В середине октября департамент транспорта Москвы представил проект новой схемы развития метро и московских центральных диаметров. Авторами макета выступили специалисты Научно-исследовательского института «МосТрансПроект». Отмечается, что на схеме появился МЦД-5, работы по строительству которого пока не завершены. Он будет пролегать от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково. Предполагается, что строительство всех станций МЦД-5 будет завершено не позднее 2030 года.