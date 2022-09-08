Останкинская башня в Москве возобновит посещение для всех желающих с 19 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале башни. Площадка была закрыта для посетителей с 24 февраля 2022 года.
Cвершилось! Друзья, спешим поделиться радостной новостью: с 19 сентября Останкинская телебашня возобновляет посещение для всех желающих! — сказано в сообщении.
Останкинская башня является самым высоким сооружением в Европе. Её высота достигает 540 метров.
Ранее сообщалось, что с Останкинской телебашни эвакуировали 60 человек из-за угрозы взрыва.