Останки человека нашли в одном из московских СНТ Прокуратура: в одном из СНТ Новой Москвы нашли скелет человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скелет человека обнаружили в лесном массиве около одного из СНТ в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данному факту проводится процессуальная проверка, которую надзорное ведомство взяло на контроль.

В лесном массиве около одного из СНТ в селе Покровское поселка Вороновское в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека, — говорится в сообщении.

В апреле скелетированные останки человека обнаружили в лесу вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти. Прокуратура тогда также взяла дело под контроль.

Ранее правоохранители обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. Преступление совершили четверо злоумышленников, чтобы завладеть автомобилем жертвы. Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве. Оно также произошло в 2000 году. Один из них убил знакомого на почве неприязни, а второй помог скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

До этого в Нижегородской области обнаружили тело мужчины, которого искали с октября 2023 года. Останки нашли в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины его смерти.