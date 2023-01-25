Основной этап приватизации предприятий в Москве завершен Директор по стратегии Кабаков: основной этап приватизации предприятий в Москве завершился

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В Москве завершился основной этап приватизации предприятий, город постепенно снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики, считает директор по стратегии Ярослав Кабаков. В беседе с журналом «Компания» эксперт отметил, что действия властей по устранению протекционизма предприятий логичны и стимулируют бизнес-активность в столице.

Для Москвы наиболее конкурентные секторы — это арендные площади для торговли, туристические, гостиничные и финансово-банковские услуги. Более того, в высококонкурентных сегментах получить поддержку компаниям с госучастием довольно сложно, а субсидировать данные компании бессмысленно, — рассказал Кабаков.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, в Москве к 2023 году осталось 77 предприятий, которые находятся в уставном капитале города. За 2023 год планируется сократить это количество до 75. Вице-мэр объяснил, что такие действия повышают качество услуг и развивают частные предприятия.

Экономист Александр Разуваев назвал еще один важный фактор приватизации предприятий — пополнение городского бюджета: с 2011 года казну Москвы удалось пополнить на 53 млрд рублей. При этом эксперт отметил, что для города главной целью программы все же стало развитие предпринимательства.

Результатом этих действий правительства становятся более высокие темпы экономического роста, более высокий рост заработных плат. Это принципиально, потому что сегодня в структуре московского бюджета, в отличие от ситуации 10-летней давности, одну из главных ролей играет НДФЛ, — рассказал Разуваев.

Экономист Петр Заборцев ранее призвал государство взять на себя роль организатора экономической трансформации. По словам эксперта, это позволит восстановить активность российского бизнеса.