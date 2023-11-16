Основатель «Тануки» подарил квартиру знакомым перед отъездом из России Mash: ресторатор Орлов перед отъездом из РФ подарил квартиру в Москве знакомым

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Орлов

Telegram-канал Mash сообщает, что перед отъездом из России основатель «Тануки» Александр Орлов подарил знакомым свою московскую квартиру, в которой был зарегистрирован. По информации канала, возвращаться в РФ ресторатор не планировал.

Как выяснил канал, речь идет об однокомнатной квартире площадью 38 квадратных метров, расположенной на Нагорной улице. По данным Mash, Орлов владел ею с 2007 года.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Орлов был объявлен в федеральный розыск по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой». Ему грозит до пяти лет колонии.

Позже стало известно, что уголовное дело против основателя «Тануки» связано с премиальным фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити», который он учредил. Арендодатель обвиняет руководство ООО «Меркурий Фитнес» в причинении ущерба на сумму в 110 млн рублей и в незаконном строительстве бассейна. Тренажерный зал закрыт еще с июня 2022 года, а юрлицо, на которое оформлено заведение, проходит процедуру банкротства.

Орлов ранее уехал из России. Летом он продал доли в трех разных фирмах сети «Тануки» и избавился от своей ресторанной группы Bulldozer Group.