Оскорблявший пенсионерок треш-блогер арестован в Москве

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD*

Блогера, который приставал к пожилым женщинам в Москве и оскорблял их, арестовала на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что ранее мужчина был дважды судим.

Мои коллеги из ОМВД России по району Перово г. Москвы завершили проверку в отношении 37-летнего мужчины, снимавшего видеоконтент оскорбительного содержания. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, — написала она.

Перовской районный суд признал арестованного виновным в мелком хулиганстве.

Ранее Московский суд заключил под стражу столичного блогера, который во время стрима оскорбил участников СВО. Уточняется, что он пробудет под арестом до 13 июля.

Блогер угрожал участникам спецоперации расправой. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения. В квартире задержанного провели обыск, изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.