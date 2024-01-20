Оскорблявшего россиянок таджикского блогера арестовали в Москве Блогера Раджабзоду заключили под домашний арест после видео о русских девушках

Фото: t.me/moscowproc

Блогера Салмона Раджабзоду, публиковавшего постановочные видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности, арестовали в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре, — отметили представители прокуратуры.

Блогера задержали 7 января. По версии следствия, гость из Таджикистана публиковал в интернете постановочные видеоролики, в которых высмеивал девушек славянского типа «на почве неприязненных отношений к группе лиц русской национальности». Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту публикации ролика с оскорблениями. Он отметил, что «приезжий выставляет жительниц Москвы в неприглядном свете, сопровождая записи непристойными комментариями». Специалисты СК также проверяют другие видео задержанного. Кроме того, правовую оценку дадут и действиям иных лиц, принимавших участие в съемках.