Оскорбившего участников СВО блогера заключили под стражу Суд в Москве отправил под стражу оскорбившего участников СВО блогера

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Московский суд заключил под стражу столичного блогера, который во время стрима оскорбил участников СВО, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Уточняется, что он пробудет под арестом до 13 июля.

По ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось о задержании блогера. Отмечалось, что он угрожал участникам спецоперации расправой. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения. В квартире задержанного провели обыск, изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи. Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что задержанный извинился за слова и назвал свой поступок низким.

В Санкт-Петербурге полиция проверяет сообщение об изнасиловании 17-летней девушки тиктокером Артемом Штейнгартом. Несовершеннолетняя сама обратилась к правоохранителям, поскольку мать не стала впутывать в дело силовиков. Сам блогер настаивает, что не помнит такую девушку.