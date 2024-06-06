Ошибка водителя привела к гибели четырех подростков под Москвой Прокуратура: четыре подростка погибли при ДТП в Наро-Фоминске Московской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП у деревни Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск погибли четыре 15-летние пассажирки автомобиля, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, водитель Kia не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате четыре 15-летние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается Наро-Фоминская городская прокуратура. По итогам расследования будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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