Ошибка «Аэрофлота» стала причиной срыва джазового концерта в Тюмени SHOT: джазовый музыкант не попал на свой концерт в Тюмени из-за «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что джазовый музыкант Петр Востоков не смог вылететь из Москвы на собственный концерт в Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота». По данным канала, авиакомпания продала билетов на рейс больше, чем было мест в самолете. Из-за этого трубач не смог попасть на борт.

Как пишет SHOT, Востоков должен был выступить со своим квартетом в концертном зале FABRIC JAZZ в Тюмени в субботу, 4 ноября. По данным канала, артист собирался вылететь из Москвы утренним рейсом, но в аэропорту Шереметьево ему сообщили, что мест в самолете больше не осталось. При этом у музыканта был на руках билет.

Востоков рассказал SHOT, что «Аэрофлот» предложил ему в качестве компенсации билет в бизнес-класс на рейс, который вылетал в Тюмень через сутки. Организаторы джазового концерта были вынуждены отменить его и принести извинения зрителям.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. Причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира, после посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.

До этого стало известно, что пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот» решил десантироваться во время полета и требовал открыть ему дверь. После того как услышал отказ, он попытался пройти в кабину пилотов. Командир судна запросил экстренную посадку. Как оказалось, переполох на борту устроил 32-летний десантник. После приземления в Красноярске пассажира увели полицейские.