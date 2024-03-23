Baza: турнир по танцам не остановили во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что организаторы соревнований по танцевальному спорту, который проходил в «Крокус Сити Холле» 22 марта, не остановили турнир, несмотря на стрельбу и пожар. По данным канала, ведущие отказались эвакуировать детей, а также не отвечали на их вопросы и не давали никаких рекомендаций.

Как пишет Baza, очевидцы рассказали, что были вынуждены сами искать выход из атакованного «Крокус Сити Холла» и выбегали из здания в платьях и тапочках. По данным канала, ведущие говорили, что турнир продолжается, а глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова требовала продолжать соревнования.

В свою очередь, сама Ерастова заявила, что эвакуация началась сразу после сигнала оповещения. По ее словам, подростков и детей помогли выводить сотрудники Исполнительной дирекции ФТСАРР и контролеры-распорядители «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что в ходе эвакуации никто не пострадал.

Жительница Москвы Анжелика Литвинова ранее рассказала корреспонденту NEWS.ru, что ее спас от теракта в «Крокус Сити Холле» солд-аут на концерт группы «Пикник», перед началом которого накануне началась стрельба. По словам женщины, она очень хотела попасть на выступление коллектива, который должен был играть в сопровождении симфонического оркестра, однако электронных билетов в продаже не оказалось. Она посетила стихийный мемориал около концертного зала в память о жертвах теракта.