Организатора экскурсий в коллекторах Москвы задержали после допроса

Организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в результате которой погибли восемь человек, был задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Речь идет о Никите Дубасе, отмечают собеседники агентства.

Подчеркивается, что Дубас ранее был вызван на допрос. Помимо него, также был задержан генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким. Его компания продавала билеты на экскурсию по подземным коллекторам Неглинки.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли люди. Позднее стало известно, что все восемь участников экскурсии были обнаружены погибшими. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье.

Согласно маршруту туристов, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Гид группы Константин Филиппов перестал выходить на связь в районе станции метро «Трубная». Эксперты считают, что причиной гибели диггеров стал сильный ливень, затопивший коллекторы водой.