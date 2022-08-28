Организатор пробега спорткаров обещал участникам конфиденциальность

Фото: shutterstock

Организатор столичного пробега люксовых спорткаров — криптоблогер Алексей Хитров, обещал участникам мероприятия полную конфиденциальность в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). При этом он не стал предупреждать владельцев авто о возможных проблемах с полицией. В соцсетях Хитров заявил, что участниками автопробега, который должен был пройти в Москве, станут 200 владельцев автомобилей класса люкс. Необходимость конфиденциальности стритрейсеров Хитров объяснил их серьезным социальным статусом.

Поясню, будет 200 машин, хайпа сейчас хорошего наведем. Думаю, участники меньше всего хотели бы, чтобы они приехали в определенную точку, а там собрались 200 тиктокеров и 50 цыган, которые будут снимать видео об успешном успехе с вашими машинами. <...>Это не выставка машин, здесь тусовка для владельцев машин, — написал Хитров.

По информации «112», мероприятие планировалось за несколько дней до этого. Также была организована покупка билетов на столичное ралли. Цена проходного билета ранжировалась от 35 до 270 тысяч рублей. Некоторые из владельцев авто взяли спорткары в аренду.

Не исключено, что после сегодняшнего инцидента Алексея Хитрова ждут судебные разбирательства с участниками несостоявшегося массового мероприятия, — сказано в сообщении.

РЕН ТВ сообщает, что за одним из гонщиков приехала его мама — женщина по имени Наталья. Тем не менее, ее отпрыска забрали в отдел полиции на медицинское освидетельствование. Наталья не поняла, из-за чего вокруг сходки автолюбителей поднялся такой шум. По ее словам, участники пробега хотели тихо пообщаться и съездить за город.

Я приехала, когда все это произошло. Сын сказал мне, что они с друзьями хотели просто пообщаться и поехать за город, — призналась женщина.

Ранее стало известно, что полицейские и сотрудники ГИБДД начали операцию в отношении участников «дорогого» автопробега в центре Москвы. Организатором автомобильного мероприятия с Lamborghini, Ferrari и другими спорткарами люкс-класса стал криптоблогер Хитров, известный под псевдонимом «Аноним».