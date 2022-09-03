Орбан и Салливан приехали проститься с Горбачевым Премьер Венгрии Орбан и посол США в РФ Салливан приехали на церемонию прощания с Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан приехали на прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Также прощальное мероприятие посетила экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. Церемония в Колонном зале Дома союзов началась в 10:00, она продлится до 12:00.

Венгерский политик возложил цветы к гробу политика и выразил соболезнования его близким.

Генеральный секретарь ЦК КПСС скончался 30 августа на 92-м году жизни. Траурные мероприятия проходят «с элементами государственных похорон». Президент России Владимир Путин присутствовать на церемонии не сможет из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он уже простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.

Ранее с Горбачевым простился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования семье первого президента СССР. На церемонии собрались родственники Горбачева, в том числе его внучки.